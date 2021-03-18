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بلا حدود- مع محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثي

استضافت حلقة (2021/3/17) من برنامج “بلا حدود” الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام حول موقف الجماعة من رؤية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الصراع في اليمن.