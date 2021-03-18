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الرئيس اللبناني يدعو رئيس الوزراء المكلف لإفساح المجال في حال عجزه عن تشكيل الحكومة

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى لقاء في قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة أو إفساح المجال أمام شخصية قادرة على ذلك، في حال وجد الحريري نفسه عاجزاً عن تأليفها.