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56:39
الحصاد (2021/3/17)
تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/3/17) العديد من القضايا، كان من أبرزها: غارات أميركية على مواقع لطالبان بعد استهداف الحركة قوات حكومية أفغانية. ثم توسيع الولايات المتحدة العقوبات ضد روسيا.
17/3/2021
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