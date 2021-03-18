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56:39

الحصاد (2021/3/17)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/3/17) العديد من القضايا، كان من أبرزها: غارات أميركية على مواقع لطالبان بعد استهداف الحركة قوات حكومية أفغانية. ثم توسيع الولايات المتحدة العقوبات ضد روسيا.
17/3/2021
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