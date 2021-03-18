03:02

التنقيب عن الذهب في موريتانيا تشوبه مخاطر عدة

يقبل عشرات الآلاف من الموريتانيين على التنقيب اليدوي عن الذهب في مناطق صحراوية، على أمل العثور عليه وبيعه للبنك المركزي لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتشوب هذه العملية مخاطر أدت إلى مقتل مئات من المنقبين.