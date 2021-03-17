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يؤمن لهم المسكن وفرص العمل وحتى الزواج.. مشروع لإيواء المشردين في إسطنبول

أطلق رئيس بلدية إسطنبول مشروعا لإيواء المشردين في المدينة، وتأمين السكن والمأوى لهم، وفرص العمل، وحتى مساعدتهم على الزواج تأسيس أسر سليمة وسعيدة.