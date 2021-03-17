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هل تقترب أم تبتعد فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟

ما زال جدل الخطوة الأولى قائما بين واشنطن وطهران التي يرى مسؤولوها أن مواقف الإدارة الأميركية الجديدة لم تتغير عن سابقتها إلا في التصريحات.