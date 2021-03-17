البث الحي
23:37

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/16)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/16) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع وسم لبنان ليس بخير، بعد تجاوز سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة. كما رصدت استذكار الأردنيين وسم “عام على مطالبة تامر بالعودة للحجر
16/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

لقاء اليوم- مع وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد

18:34
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- بعد 10 سنوات على الثورة.. كيف أصبح الحال بسوريا؟

51:57
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية.. أي مهام تنتظرها؟

26:37
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- الحوار الإستراتيجي الأميركي الإسرائيلي بشأن إيران.. ما الذي ينتج عنه؟

26:46
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

لقاء اليوم- مع وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد

18:34
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- بعد 10 سنوات على الثورة.. كيف أصبح الحال بسوريا؟

51:57
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية.. أي مهام تنتظرها؟

26:37
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- الحوار الإستراتيجي الأميركي الإسرائيلي بشأن إيران.. ما الذي ينتج عنه؟

26:46
المزيد من حوارية

لقاء اليوم- مع وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد

(الجزيرة)

بعد 10 سنوات على الثورة.. كيف أصبح الحال في سوريا؟

(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- بعد 10 سنوات على الثورة.. كيف أصبح الحال بسوريا؟

(الجزيرة)

اقتحام مقر الحكومة وحديث عن البيان الأول.. هل هي مقدمة لانقلاب جديد في عدن؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

قوة كبرى في سماوات ملتهبة.. تعرّف على القصة المدهشة لصناعة الدرونز التركية

موسكو وواشنطن بالميدان السوري.. وزير الدفاع الروسي يكشف سرا

شويغو: الأميركيون تخلوا عن المطالب غير القابلة للتحقيق وقبلوا بحوار طبيعي وبناء (غيتي إيميجز)

10 عادات صحية لا تحتاج سوى دقيقة واحدة لكنها تغير حياتك

كوب الشاي ليس كافيا ليصبح من عاداتك الصباحية، فهناك بعض الأمور الصحية التي يجب أن تحرص عليها يوميا (الألمانية)

اليمن.. تأكيد أممي أن الحرب عادت بكامل قوتها وروسيا ترفض بيانا لمجلس الأمن بشأن مأرب

مجلس الأمن يبحث مشروع بيان بريطاني يدعو لإنهاء المعارك بمحافظة مأرب (رويترز)