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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/16)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/16) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع وسم لبنان ليس بخير، بعد تجاوز سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة. كما رصدت استذكار الأردنيين وسم “عام على مطالبة تامر بالعودة للحجر