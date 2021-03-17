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18:34
لقاء اليوم- مع وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد
استضافت حلقة (2021/3/16) من برنامج “لقاء اليوم” وزير الخارجية المالديفي عبد الله شاهد للحديث عن زيارة رئيس الجمهورية إلى قطر، والأوضاع السياسية والاقتصادية في المالديف.
16/3/2021
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