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لقاء اليوم- مع وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد

استضافت حلقة (2021/3/16) من برنامج “لقاء اليوم” وزير الخارجية المالديفي عبد الله شاهد للحديث عن زيارة رئيس الجمهورية إلى قطر، والأوضاع السياسية والاقتصادية في المالديف.
16/3/2021
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