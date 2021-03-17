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03:00
عقد على الثورة السورية.. النظام مستمر بالتنكيل والمجتمع الدولي يكتفي بالتنديد
مرت 10 سنوات على الثورة السورية التي تقارع نظام الرئيس بشار الأسد وليس للشعب منه سوى صنوف القمع، وسط صمت من المجتمع الدولي سوى بيانات التعاطف مع الضحايا وشيء من العقوبات من قبل قوى دولية.
16/3/2021
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