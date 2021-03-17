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رفضت تشكيك دول به.. بريطانيا تؤكد فعالية وسلامة لقاح أسترازينيكا

أكد رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون ان لقاح “أسترازينيكا” (AstraZeneca) ضد كورونا، ليس آمنا فحسب، بل انه يحمي الأرواح، وقال إنه سيتلقى هذا اللقاح بوقت قريب>