البث الحي
02:28

رفضت تشكيك دول به.. بريطانيا تؤكد فعالية وسلامة لقاح أسترازينيكا

أكد رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون ان لقاح “أسترازينيكا” (AstraZeneca) ضد كورونا، ليس آمنا فحسب، بل انه يحمي الأرواح، وقال إنه سيتلقى هذا اللقاح بوقت قريب>
17/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مزارعو الكرز والتفاح بالجزائر يعملون على تعزيز صادرات منتجاتهم

02:39
(الجزيرة)

الانقطاع المتكرر للكهرباء يثير استياء سكان المحافظات الجنوبية باليمن

02:39
(الجزيرة)

التنقيب عن الذهب في موريتانيا تشوبه مخاطر عدة

03:02
(الجزيرة)

تقرير استخباري: المتطرفون المحليون يشكلون تهديدا متزايدا في أميركا

02:39
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مزارعو الكرز والتفاح بالجزائر يعملون على تعزيز صادرات منتجاتهم

02:39
(الجزيرة)

الانقطاع المتكرر للكهرباء يثير استياء سكان المحافظات الجنوبية باليمن

02:39
(الجزيرة)

التنقيب عن الذهب في موريتانيا تشوبه مخاطر عدة

03:02
(الجزيرة)

تقرير استخباري: المتطرفون المحليون يشكلون تهديدا متزايدا في أميركا

02:39
المزيد من التقارير الإخبارية

مزارعو الكرز والتفاح بالجزائر يعملون على تعزيز صادرات منتجاتهم

(الجزيرة)

الانقطاع المتكرر للكهرباء يثير استياء سكان المحافظات الجنوبية باليمن

(الجزيرة)

التنقيب عن الذهب في موريتانيا تشوبه مخاطر عدة

(الجزيرة)

تقرير استخباري: المتطرفون المحليون يشكلون تهديدا متزايدا في أميركا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لوبوان: 20 عائلة فقط تتحكم في الاقتصاد التونسي

النظام المصرفي التونسي يعتبر نظاما عائليا مغلقا ويشكل عاملا معرقلا للمنافسة الاقتصادية الحرة (رويترز)

خلف إصابات.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الجزائري

الإدارة العامة للحماية المدنية الجزائرية أبلغت عن بعض حالات الذعر بين السكان أثناء خروجهم من منازلهم (الأوروبية-أرشيفية)

لتحصل على الاستفادة القصوى من لقاح كورونا ابتعد عن هذه الأدوية

السعودية طلبت شراءها.. تعرف على القصة المدهشة لصناعة الدرونز التركية