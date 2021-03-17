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جمال شلالات آيسلندا الساحرة يخطف أنظار السياح

تشتهر آيسلندا بعدد من الشلالات المذهلة خصوصا تلك التي تعانق أشعة الشمس الخفيفة راسمة مشهدا فاتنا؛ تجربة ممتلئة بالتشويق تؤهل الزائر للحصول على لقطات لا تنسى خاصة إذا ترافقت هذه المشاهد مع قوس قزح.