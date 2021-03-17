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02:38
ثروة معدنية هائلة في موريتانيا يقابلها فقر مدقع
تُشكل صادرات المعادن، خصوصاً الحديدَ الخام، نحو 40% من مجمل صادرات موريتانيا، بعائدات تتخطى مليار دولار سنوياً. ورغم ذلك، يقبع ما يُقارب 30% من المواطنين تحت خط الفقر، وفق إحصاءات.
17/3/2021
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