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ثروة معدنية هائلة في موريتانيا يقابلها فقر مدقع

تُشكل صادرات المعادن، خصوصاً الحديدَ الخام، نحو 40% من مجمل صادرات موريتانيا، بعائدات تتخطى مليار دولار سنوياً. ورغم ذلك، يقبع ما يُقارب 30% من المواطنين تحت خط الفقر، وفق إحصاءات.