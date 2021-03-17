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تفاقم البطالة بالأردن مع استمرار تداعيات جائحة كورونا

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات الحكومية بالأردن أن معدل البطالة بلغ خلال الربع الأخير من العام الماضي 25%، ويرى اقتصاديون أن مشكلة البطالة ستتفاقم نتيجة استمرار تأثير تداعيات كورونا.