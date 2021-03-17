02:04

تسليم السلطة إلى رئيسي المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

جرت في ليبيا اليوم مراسم تسليم السلطة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووصف المنفي العملية بأنها ترسيخ لمبدأ الدولة المدنية.