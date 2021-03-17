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بعد عقد على اندلاعها.. منصات معارضة متباينة الأهداف والرؤى أفرزتها الثورة السورية

أفرزت الأزمة السورية على مدى 10 سنوات قوى وهيئات سياسية معارضة كان أولها المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية. وسرعان ما تشعبت أطياف المعارضة واختلفت في توجهاتها وأجنداتها.