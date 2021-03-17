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بعد انطلاق الثورة.. تعدد الكيانات السياسية المنتمية للثورة السورية

تكاثرت بسوريا في الـ 10 سنوات من الثورة الكيانات السياسية والعسكرية المعارضة للنظام، ليس بفعل الانقسام فحسب، بل أيضا بتأثير الارتباطات الإقليمية والدولية المتعددة.