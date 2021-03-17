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بالخرائط.. تعرف على آخر تطورات الأوضاع في اليمن

شهدت الأيام الماضية العديد من التطورات على الأراضي اليمنية، حيث شهدت عدن وحضرموت احتجاجات من أنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في وقت تشهد فيه جبهات مأرب وتعز وحجة تصعيدا مستمرا.