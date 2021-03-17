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انطلاق النسخة 13 من معرض "ميليبول" بالدوحة

تقام في العاصمة القطرية الدوحة النسخة 13 من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني “ميليبول قطر 2021″، بمشاركة أكثر من 140 شركة دولية.