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انطلاق النسخة 13 من معرض "ميليبول" بالدوحة

تقام في العاصمة القطرية الدوحة النسخة 13 من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني “ميليبول قطر 2021″، بمشاركة أكثر من 140 شركة دولية.
17/3/2021
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