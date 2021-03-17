02:25

المعارضة السنغالية تسلم قائمة مطالبها لوسطاء محليين

سلمت المعارضة السنغالية قائمة بمطالبها من الحكومة إلى وسطاء من أجل إنهاء الاحتجاجات في البلاد، وتتركز المطالب في إطلاق صراح معتقلين سياسيين، وتعهد الرئيس مكي سال بعدم الترشح في الانتخابات القادمة.