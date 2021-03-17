02:38

الفتى عبد الله عبيد يسلم نفسه لسلطات الاحتلال

سلَّم الفتى عبد الله عبيد نفسه لسلطات الاحتلال لتنفيذ محكوميته بالسجن الفعلي مدة شهرين، بعد أن حكمت عليه محكمة إسرائيلية بالحبس المنزلي بتهمة إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال، ولكن دون تحديد المدة.