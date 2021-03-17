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02:32
الحكومة البريطانية تقرر زيادة موازنة الدفاع
قررت الحكومة البريطانية زيادة موازنة الدفاع بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني لتحديث القوات المسلحة وتجديد نظام الردع النووي، حيث تسعى بريطانيا لتحديد مكانتها في العالم بعدما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
17/3/2021
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