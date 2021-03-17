57:20

الحصاد..2021/3/16

سلط حسن جمول في “الحصاد” بتاريخ (2021/3/16) الضوء على التطورات في عدن بعد تهديدات للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، كما ناقش تطورات الملف النووي الإيراني والوضع في ليبيا,