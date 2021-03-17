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الثورة السورية أسقطت الأقنعة وكشفت معادن الفنانين ومدعي الحرية

ليست المنازل والشوارع فقط هي التي سقطت في العقد الأول على الثورة السورية، بل إن الأقنعة سقطت عن وجوه الكثير من الفنانين الذين ظلوا يزعمون أنهم دعاة للحرية، لتأتي الثورة وتكشف أنهم أتباع للنظام.