01:49

الأزمة الليبية.. ما تقييم الوضع الليبي حسب فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة؟

قال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا أن حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011 لم يكن مجديا إطلاقا، وجاء في التقرير أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تدعم أطراف النزاع.