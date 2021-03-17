البث الحي
01:49

الأزمة الليبية.. ما تقييم الوضع الليبي حسب فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة؟

قال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا أن حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011 لم يكن مجديا إطلاقا، وجاء في التقرير أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تدعم أطراف النزاع.
17/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مزارعو الكرز والتفاح بالجزائر يعملون على تعزيز صادرات منتجاتهم

02:39
(الجزيرة)

الانقطاع المتكرر للكهرباء يثير استياء سكان المحافظات الجنوبية باليمن

02:39
(الجزيرة)

التنقيب عن الذهب في موريتانيا تشوبه مخاطر عدة

03:02
(الجزيرة)

تقرير استخباري: المتطرفون المحليون يشكلون تهديدا متزايدا في أميركا

02:39
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مزارعو الكرز والتفاح بالجزائر يعملون على تعزيز صادرات منتجاتهم

02:39
(الجزيرة)

الانقطاع المتكرر للكهرباء يثير استياء سكان المحافظات الجنوبية باليمن

02:39
(الجزيرة)

التنقيب عن الذهب في موريتانيا تشوبه مخاطر عدة

03:02
(الجزيرة)

تقرير استخباري: المتطرفون المحليون يشكلون تهديدا متزايدا في أميركا

02:39
المزيد من التقارير الإخبارية

مزارعو الكرز والتفاح بالجزائر يعملون على تعزيز صادرات منتجاتهم

(الجزيرة)

الانقطاع المتكرر للكهرباء يثير استياء سكان المحافظات الجنوبية باليمن

(الجزيرة)

التنقيب عن الذهب في موريتانيا تشوبه مخاطر عدة

(الجزيرة)

تقرير استخباري: المتطرفون المحليون يشكلون تهديدا متزايدا في أميركا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لوبوان: 20 عائلة فقط تتحكم في الاقتصاد التونسي

النظام المصرفي التونسي يعتبر نظاما عائليا مغلقا ويشكل عاملا معرقلا للمنافسة الاقتصادية الحرة (رويترز)

خلف إصابات.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الجزائري

الإدارة العامة للحماية المدنية الجزائرية أبلغت عن بعض حالات الذعر بين السكان أثناء خروجهم من منازلهم (الأوروبية-أرشيفية)

لتحصل على الاستفادة القصوى من لقاح كورونا ابتعد عن هذه الأدوية

السعودية طلبت شراءها.. تعرف على القصة المدهشة لصناعة الدرونز التركية