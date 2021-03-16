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هواة كرة القدم بالصومال يراودهم حلم الاعتراف بهم رغم غياب الملاعب

يعاني أطفال الصومال -خصوصا هواة كرة القدم منهم- من غياب الملاعب المخصصة لهم لممارسة هوايتهم المفضلة، وقد دفعهم ذلك إلى لعب الكرة في الطرق والشوارع لتحقيق أحلامهم.