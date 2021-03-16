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مظاهرات شمالي سوريا في الذكرى العاشرة للثورة

خرجت مظاهرات شمالي سوريا بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، واعتبر المبعوث الأممي أن معظم حل الأزمة ليس بيد السوريين، كما تتوالى التصريحات من القوى الكبرى عن ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات من النظام.