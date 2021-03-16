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متظاهرون يقتحمون قصر المعاشيق الرئاسي في عدن

اقتحم متظاهرون في العاصمة المؤقتة عدن قصر المعاشيق الرئاسي والذي تتخذه الحكومة مقرا لها منذ عودتها من الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على تردي الخدمات وتدهور سعر صرف العملة المحلية.