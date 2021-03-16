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قيادي حوثي يرحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن اليمن

قال القيادي محمد علي الحوثي إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي إيجابية. من جهة أخرى، تحتدم المعارك على الأرض.