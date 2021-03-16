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في ذكراها العاشرة.. السوريون رغم الجروح ماضون في ثورتهم

بعد عقد على انطلاق الثورة السورية، يتمسك كثير من معارضي نظام الرئيس بشار الأسد بموقفهم رغم كل ما تعرضوا له خلال 10 سنوات من تهجير ولجوء وقتل وتعذيب وتدمير. ويقولون إنهم رغم ذلك ماضون في ثورتهم.