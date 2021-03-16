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عقد على الثورة السورية.. لا حسم للصراع العسكري

بعد مرور 10 سنوات على انطلاق الثورة السورية، لم يستطع رئيس النظام بشار الأسد تحقيق انتصار عسكري يمكّنه من السيطرة على الأراضي السورية كافة، كما لم تتمكن المعارضة من حسم النزاع عسكريا.