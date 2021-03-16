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صحيفة فرنسية تجمع رسوم أطفال سوريين لتوثيق بعض ما عاشوه

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية رسوما لأطفال سوريين توثق بعض ما عاشوه في الفترة ما بين عامي 2012 و2020، وقد تم جمع تلك الرسوم بإشراف إحدى الجمعيات العاملة مع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
15/3/2021
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