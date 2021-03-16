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02:32

جهود لإعادة إعمار مدينة الموصل العراقية

شهدت مدينة الموصل -قبل 5 سنوات- أعنف المواجهات بين القوات العراقية ومقاتلي تنظيم الدولة، وأوقع ذلك أضرارا كبيرة في بنيتها التحتية، وفي آلاف المنازل والمؤسسات الرسمية والآثار.
16/3/2021
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