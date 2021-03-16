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تحديات تواجه قطاع الصيد التقليدي في موريتانيا

تعدّ الثروة السمكية من أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني، إذ تصدر مئات الأنواع من الأسماك سنويا لدول العالم، ورغم ذلك يواجه قطاع الصيد التقليدي تحديات عدة، أبرزها منافسة الصيد الصناعي وسيطرة كبار التجار.