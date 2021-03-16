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تأملات- ما قصة أحمد شوقي مع حرف القاف؟

عرّفت حلقة (2021/3/16) من برنامج “تأملات” بالمثل القائل “يشتمني في زفة ويصالحني في علقة”، وقصة لأمير الشعراء أحمد شوقي معه، كما ضمت فقرات عديدة، منها: فصيح العامة، وتأملات لغوية، وأخطاء شائعة.