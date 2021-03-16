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بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية.. لبنانيون عاجزون عن شراء المواد الغذائية

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، أصبح أكثر من نصف اللبنانيين عاجزين عن شراء مئات الأصناف من المواد الغذائية، وباتوا يعتمدون على المنتجات المدعومة من قبل الحكومة.