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المغنية الأوبرالية السورية ديما أورشو تحيي بصوتها أغاني الجدات والتراث

ديما أورشو مغنية أوبرالية سورية ومؤلفة موسيقية، فكيف أعادت ديما إنتاج أغاني الأطفال التراثية التي تغنيها الجدات في دول مختلفة مثل سوريا ولبنان وفلسطين مع عازفين من دول متعددة؟