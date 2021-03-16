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23:32
المرصد- أوبرا وينفري تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية
تناولت حلقة (2021/3/15) من برنامج “المرصد” المواضيع: معركة العلماء وفيروسات الأوبئة.. تاريخ من الإصرار والصمود.. ساعتان للتاريخ: “أوبرا وينفري” تعيد الألق للمقابلات التلفزيونية.
15/3/2021
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