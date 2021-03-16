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الشرطة البريطانية متهمة بإساءة معاملة النساء

تواصل النساء في بريطانيا احتجاجاتهن على العنف ومعاملة الشرطة لهن، أثناء تأبين سارة إيفرارد التي اتُّهم عنصر في الشرطة باختطافها وقتلها. وقال رئيس الوزراء إن على بلاده معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة.