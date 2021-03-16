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الرئيس الأفغاني: لا تسليم للسلطة دون انتخابات

لا تسليم للسلطة دون انتخابات، هكذا أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، فيما اعتبر تأكيدا حكوميا جديدا على التحفظ على بند الحكومة الانتقالية في المقترح الأميركي.
16/3/2021
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