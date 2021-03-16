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56:52
الحصاد (2021/3/15)
تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/3/15) المواضيع: من طهران إلى واشنطن الوقت ينفد أمام إحياء الاتفاق النووي. ترحيب حوثي بإعلان واشنطن دعم إنهاء التدخل الأجنبي في اليمن.
15/3/2021
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