56:52

الحصاد (2021/3/15)

تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/3/15) المواضيع: من طهران إلى واشنطن الوقت ينفد أمام إحياء الاتفاق النووي. ترحيب حوثي بإعلان واشنطن دعم إنهاء التدخل الأجنبي في اليمن.