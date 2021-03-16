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الثورة السورية والمسار السياسي لحل الأزمة

عندما خرج السوريون للاحتجاج السلمي قبل 10 سنوات لم يتوقعوا أن يكون رد النظام بالقسوة التي تابعها العالم عاجزا مصدوما. تبقى جهود التسوية السياسية متعثرة بسبب نفوذ أطراف دولية متعددة على الساحة السورية.