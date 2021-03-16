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الإنفاق العسكري العالمي خلال السنوات الخمس الماضية

وفقا لتقرير “المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية” السنوي، ومقره لندن، وصل حجم الإنفاق العسكري العالمي إلى 1.830 ترليون دولار، أي بزيادة تبلغ 3.9% من حجم هذه التجارة، مقارنة بعام 2019.