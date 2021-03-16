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أعمال درامية بشكل كوميدي لحل قضايا المجتمع العراقي

طرح الفنان العراقي فاضل الهاشمي مبادرة بتمويل ذاتي تحمل عنوان “الفن لعلاج مشاكل مجتمعية“، تقوم على عرض أعمال درامية عبر مواقع التواصل، تهتم بنشر التوعية وتناقش قضايا المجتمع بشكل درامي وكوميدي.