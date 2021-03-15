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وزير الخارجية الإيراني: الوقت ينفد أمام واشنطن لإحياء الاتفاق النووي

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن الوقت ينفد أمام الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي بسبب الانتخابات الرئاسية، والتي سيترتب عليها الانتظار لفترة تصل إلى 6 أشهر.