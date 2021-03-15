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مظاهرة في لندن أمام مقر الشرطة والبرلمان للمطالبة بإنهاء العنف ضد النساء

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات أمام المقر الرئيسي للشرطة وفي ساحة البرلمان تطالب بإنهاء العنف ضد النساء، والتنديد برفض مفوضة شرطة العاصمة الاستقالة من منصبها.