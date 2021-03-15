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مظاهرات في مدن شمال غربي سوريا إحياء للذكرى العاشرة للثورة السورية

خرجت مظاهرات في مدن وبلدات عدة شمال غربي سوريا إحياء للذكرى العاشرة للثورة السورية. وردّد المتظاهرون هتافات أكدوا خلالها المضي قدما في الثورة حتى إسقاط النظام ومحاسبته وتحقيق جميع مطالب الثورة.