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02:22
متظاهرون في عدة مناطق سورية يطالبون برحيل النظام ومحاسبته
انطلقت مظاهرة في مدينة إدلب في ذكرى الثورة السورية، وعلا صوت الأهازيج التي تذكر ببداية الثورة. وكانت بين المتظاهرين عائلات اصطحبت أطفالها، تقول إنها أرادت تعريف أبنائها على فترة انطلاق ثورة عظيمة.
15/3/2021
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