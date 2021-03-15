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متحف خاص بالسينما في العاصمة طهران يؤرّخ لتاريخ عريق

أنشأت إيران متحفًا خاصًا بالسينما في العاصمة طهران يضمّ أهم منتجات وأعمال الفن السابع، ويرى متخصصون أن من أبرز ما يميز السينما الإيرانية أنها تركز في طرحها على قضايا إيرانية بحتة.