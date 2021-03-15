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في ذكراها العاشرة.. هكذا بدأت الثورة في سوريا

شهد سوق الحميدية منتصف مارس/آذار 2011 مظاهرة ردد المشاركون فيها شعارات تطالب بالحرية، لكن الهتاف العفوي فيها، كشف أن زمن الخوف والهلع المتوارثين في دم السوريين في تعاملهم مع السلطة يوشك أن ينتهي.