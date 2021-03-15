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حرب اليمن.. هل هي معارك ما قبل العودة إلى مسار تفاوضي محتمل؟

تتزامن المعارك في محافظات حجة وتعز ومأرب باليمن، ولكنها لم تحسم. وبحسب منظمات دولية، فقد تسببت المعارك في موجة نزوح جديدة تضاف إلى المشهد الإنساني المأساوي في اليمن.